Depuis plusieurs semaines l’ancien président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, affirme son envie de reprendre l’Olympique de Marseille. Ce projet de rachat ?L’ancien président du club phocéen, Bernard Tapie, n’y croit pas du tout.

« Ce que fait Boudjellal, ce n’est pas bien. Il a pourtant été lui-même président d’un club de sport et connait les espérances et les passions que cela suscite. Donc, il sait qu’il y a des choses qu’on peut faire et d’autres qu’il est interdit de faire », a indiqué Bernard Tapie, dans La Provence, journal dont il est l’actionnaire principal. Avant de poursuivre : « Ce qui est interdit, c’est de rendre publique la volonté de vouloir reprendre un club sans avoir pris deux précautions essentielles: la première, c’est que le club soit à vendre, la deuxième, c’est que vous ayez les moyens de l’acheter. Or, dans ce cas précis, non seulement l’OM affirme qu’il n’est pas à vendre, mais je doute que Boudjellal ait les moyens de se l’offrir. »

Et enfin de terminer sur ce dossier : « J’attendais de lui autre chose, y compris dans la gestion possible du club. Mais avant de commencer à dire, j’arrive avec Zidane, soyons sérieux. Il faut vraiment que Boudjellal se calme ». Le message est passé et il sera écouté par les supporters fans du « boss ».