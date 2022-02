Les deux Sénégalais de l’Olympique de Marseille sont revenus dans la cité phocéenne après avoir remporté la CAN. Si leur accueil s’est plutôt bien passé avec les membres de l’effectif, ce n’était pas la joie pour les dirigeants marseillais.

Dans son édition du jour l’Equipe est revenu sur l’accueil de Bamba Dieng et de Pape Gueye à Marseille. Le quotidien raconte que le vestiaire marseillais a chaleureusement accueille les vainqueurs de la CAN. En revanche, les dirigeants marseillais n’ont « quasiment pas échangé avec leurs joueurs pour les congratuler après le sacre » écrit l’Equipe. Ils n’auraient pas apprécié que les deux joueurs quittent le groupe pour disputer la Coupe d’Afrique. Les dirigeants olympiens auraient même tout tenté pour rapatrier les deux Sénégalais le plus vite possible pour qu’ils puissent être disponible pour le quart de finale de Coupe de France. Des tensions à venir à Marseille ? Affaire à suivre…