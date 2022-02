Denis Balbir est revenu sur la saison marseillaise et notamment les erreurs multiples de Jorge Sampaoli, le coach olympien.

« Face à Angers, on a vu un OM en mode « machine de révolte ». Mené de deux buts, Marseille a glané une magnifique victoire (5-2). Une victoire encore plus magnifique pour Arkadiusz Milik, auteur d’un triplé en réponse au traitement qui lui a été infligé. Un traitement infligé d’abord par son coach Jorge Sampaoli, qui ne l’a pas épargné en conférence de presse. (…) La gestion de Jorge Sampaoli montre qu’il se trompe quand même relativement souvent, mais qu’il a aussi la baraka et qu’il sait corriger ses erreurs. Quelque part, c’est une bonne chose. On sent l’Argentin caractériel et un peu têtu sur ses idées, mais il arrive aussi à apprendre de ses défaites, comme ce fut le cas contre l’OL mardi, et de les corriger. » Explique le journaliste à propos du technicien argentin.