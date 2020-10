L’Olympique de Marseille traverse une période difficile au niveau des résultats en Ligue 1. A l’image de son attaquant Dario Benedetto, l’OM va mal. Mais pour Jérôme Rothen, l’attaquant n’y est pour rien dans les mauvaises performances du club phocéen. Le problème est à un autre endroit !

“Quand on juge une équipe, il y a surtout son moteur, c’est le milieu de terrain. Et encore une fois, Xavi et Iniesta, comme le dit Jean-Michel Larqué, c’est-à-dire Rongier et Sanson, c’est largement insuffisant. Parce que eux, l’année dernière, ils avaient un gros volume de jeu”, a dans un premier temps indiqué Jérôme Rothen sur RMC.

Avant de poursuivre : “OK, ces mecs-là, ils courent, ils font des efforts avec Kamara au milieu et c’est peut-être pour ça que Villas-Boas se permet de mettre Payet sur un côté. Avec les courses défensives au milieu, il n’y a pas de problème. Mais après, avec le ballon, ça manque cruellement de créativité ! Sanson et Rongier, tu peux mettre Lewandowski à la place de Benedetto… Ils attendent les bons ballons.”