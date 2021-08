L’Olympique de Marseille reçoit l’AS Saint-Etienne ce samedi soir à partir de 21 heures dans le choc de cette 4e journée de Ligue 1. Voici les compos officielle.

Huitième avec quatre points, le club des Bouches-du-Rhône sera très attendu après l’arrêt de son match à Nice, dimanche dernier à l’Allianz Riviera. Les joueurs de Jorge Sampaoli affrontent des Verts qui occupent la onzième place avec trois unités. La formation du Forez entraînée par Claude Puel a enchaîné trois nuls consécutifs contre Lorient (1-1), Lens (2-2) et Lille (1-1) et vise son premier succès de la saison. Milik et Lopez sont en phase de reprise, alors que Aïmen Moueffek reste indisponible pour les Verts.

Marseille : Mandanda – Saliba, Gonzalez, Peres – Ünder, Guendouzi, Kamara, Rongier, De la Fuente – Gerson, Payet. Saint-Etienne : Green – Maçon, Sow, Moukoudi, Kolodziejczak – Neyou, Camara, Gourna– Aouchiche, Khazri, Bouanga.

