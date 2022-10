Hier, l’OM s’est incliné 2 à 1 sur la pelouse de l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Habib Beye (45 ans) ne comprend pas les choix du coach marseillais, Igor Tudor.

Les Marseillais sont sur une mauvaise série ! Hier, les Phocéens se sont inclinés en Allemagne face à l’Eintracht Francfort sur le score de 2 à 1 à l’occasion de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Les coéquipiers de Valentin Rongier viennent d’enchaîner un troisième revers consécutive après la défaite face au PSG (1-0) et celle face au RC Lens (1-0). Après la rencontre, sur le plateau du Canal Champions Club, Habib Beye a montré son incompréhension sur les choix de l’entraîneur marseillais, Igor Tudor. “Je les ai trouvés complètement inoffensifs. J’ai une incompréhension ! C’est de ne pas voir Dimitri Payet rentrer sur la pelouse dans un match comme celui-ci, surtout lorsqu’il y a autant de situations offensives, de situations de se retrouver dans les 30 derniers mètres de l’adversaire.C’est arrivé sur cette rencontre en seconde période parce qu’ils ont eu une maîtrise. La dernière passe, celle qu’il faut faire dans un bloc qui est très très dense, la frappe éventuellement aux 18 mètres, cela, Dimitri Payet le maîtrise. Il détient cette touche technique que personne n’a dans cette équipe. Je suis surpris de ne pas voir Payet arriver pour les 20 dernières minutes de la rencontre.“, déclare l’actuel coach du Red Star, “Il y a aussi la sortie de Guendouzi, qui me questionne. Jordan Veretout et Valentin Rongier ont le même profil, il ne faut pas les garder quand il faut égaliser… J’aurais descendu Guendouzi et mis plus de technique sur le front de l’attaque. », regrette l’ancien marseillais sur Canal +…