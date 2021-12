Alvaro Gonzalez, défenseur de l’Olympique de Marseille est revenu sur les incidents contre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais pour Misterchip où il fustige la gestion de la Ligue de Football Professionnel.

Alvaro Gonzalez est en colère. Le défenseur de l’Olympique de Marseille ne comprend pas les sanctions de la Ligue de Football Professionnel après les graves incidents contre l’OGC Nice en début de saison et plus récemment contre l’Olympique Lyonnais: « On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac pour deux jets de bouteilles lancés par deux personnes, mais on peut juger une Fédération parce qu’il faut prendre des décisions pour que cela n’arrive plus. Il y a une photo de moi par exemple devant 300 ultras sur le terrain et finalement c’est moi qui ai été le plus durement sanctionné. On aurait dû prendre des décisions pour éviter ce qu’il s’est passé ensuite. Si ça va plus loin, après un match, sur un corner, cela doit être plus durement sanctionné. Si ce n’est pas le cas et bien tu auras la même chose sur les 7 matchs suivants et on va parler de la France pour ses incidents plus qu’autre chose ».