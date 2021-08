Aujourd’hui consultant, Fabrice Abriel donne son avis sur l’Olympique de Marseille et parle du projet de Jorge Sampaoli.

Sur « Canal+ », il a livré son analyse et évoque le projet du coach argentin de l’OM. « Je trouve que c’est un projet de jeu ambitieux qui demande beaucoup d’efforts, beaucoup d’adaptation et beaucoup d’intelligence. C’est vrai qu’en discutant avec le board de l’OM, il y 11 joueurs qui sont partis et 9 joueurs qui sont arrivés donc la tâche sera énorme pour déjà créer cette cohésion d’équipe. »