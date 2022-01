Lors du seizième de finale de Coupe de France face à Chauvigny, le gardien Steve Mandanda disputait son 600ème match toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Même s’il est utilisé comme numéro 2 cette saison, Steve Mandanda n’en reste pas moins un grand joueur de l’OM, qui aura marqué l’histoire du club. Ce dimanche, aligné titulaire en Coupe de France, le gardien marseillais jouait son 600ème match en tant qu’olympien. Lors de ses 600 matchs, Mandanda a toujours été titulaire, a été capitaine 365 fois et a réussit 187 clean sheets (matchs sans encaisser le moindre but). De plus, c’est l’unique gardien français à avoir réalisé une passe décisive en Ligue des champions. (Via Twitter : @ActuOM__ )