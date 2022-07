Président en chef de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria compte bien réaliser un gros mercato estival. Si Jorge Sampaoli a donné sa démission et c’est aujourd’hui Igor Tudor qui l’a remplacé au pied levé, l’Espagnol envisage de renforcer l’équipe de manière considérable.

Devant les médias, Longoria s’est exprimé sur le mercato et il ne se cache pas, il souhaite modifier l’équipe avec 5 à 8 nouvelles têtes. « Avant, on partait sur un milieu défensif, le classique numéro 5 argentin pour commencer le jeu. Avec Igor, les deux milieux de terrain ont des caractéristiques différentes, plus d’intensité, plus d’agressivité. » Pour le moment, l’OM a recruté Isaak Touré en provenance du Havre, ainsi que le jeune Turc Bartug Elmaz et enfin Samuel Gigot est arrivée dans le groupe. Le défenseur central français a été recruté en janvier dernier en provenance du Spartak Moscou. L’été s’annonce plus que chaud sur la Canebière.