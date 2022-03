Buteur face à Naples, l’international français permet au Milan AC de reprendre la tête de la série A. Arrivée il y a moins d’un an, Olivier Giroud a conquis tout le monde en Italie. L’ancien de Chelsea peut-il mettre fin à la fin de malédiction des numéros 9 chez les Rossoneri ?

Olivier Giroud encore décisif ! L’international français a permis à son équipe de s’imposer face à Naples. Après le match, Le “Curva Sud“ a chanté en l’honneur de son attaquant. Olivier Giroud va-t-il mettre fin à la malédiction des numéros 9 ? Les Rossoneri ont longtemps été réputés pour avoir des numéros 9 de très hauts niveaux comme Gianni Rivera, Roberto Donadoni, Marco Van Basten, Jean-Pierre Papin, Zvonimir Boban, Roberto Baggio, George Weah ou encore Patrick Kluivert. Depuis 2012 et le départ de Filippo Inzaghi, il a une superstition en Italie qui dit que les numéros 9 sont maudits.

Les numéros 9 maudits

Depuis 2012, 10 joueurs ont porté le numéro 9, aucun n’a dépassé plus de 10 buts avec ce chiffre sous le maillot lombard. Parmi-eux, on trouve Alexandre Pato (7 matchs, 2 buts), Alessandro Matri (19 matchs, 1 but), Fernando Torres (10 matchs, 1 but), Mattia Destro (15 matchs, 3 buts), Luiz Adriano (36 matchs, 6 buts), Gianluca Lapadula (29 matchs, 8 buts), André Silva (41 matchs, 10 buts), Gonzalo Higuain (22 matchs, 8 buts), Krzystof Piatek (20 matchs, 5 buts) et Mario Mandzukic (11 matchs, 0 buts). Une malédiction notamment fondée sur alexandre Pato, l’ancien grand espoir de Milan qui a marqué 61 buts avec le numéro 7. Lorsque le Brésilien a porté le numéro 9, il a subi de nombreuses blessures l’obligeant à quitter le club. Pour sa première saison Olivier Giroud est en train de déjouer les pronostics, il est bien parti pour mettre fin à la malédictions des numéros 9 Rossoneri.