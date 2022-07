Corentin Tolisso a été présenté ce matin en tant que nouveau joueur de l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2027. L’ancien joueur du Bayern Munich veut retrouver les Bleus et participer à la prochaine Coupe du monde.

Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, Corentin Tolisso ne veut pas rater celle de 2022. Le milieu de terrain a choisi de retourner dans son club formateur pour atteindre cet objectif. « J’en ai beaucoup parlé avec mes agents, avec ma famille. On s’est vraiment dit que c’était la meilleure décision pour moi. On verra si j’ai raison, si ‘j’ai eu tort. Je pense que l’Olympique Lyonnais c’est le bon club pour retrouver l’équipe de France et aller à la Coupe du monde ». Absent en Bleus depuis l’Euro 2021, le joueur de 27 ans devra vite se montrer à l’aise dans son nouveau club car la Coupe du monde au Qatar arrive peu de temps après le début de la saison 2022-2023.