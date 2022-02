Face aux médias, Karl Toko-Ekambi a fait le point sur les objectifs de l’OL en cette fin de saison.

De retour de la CAN, Karl Toko-Ekambi a bien l’intention de mener l’Olympique Lyonnais vers les sommets. De passage en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du match de Ligue 1 face au RC Lens, le Camerounais a fait le point sur les objectifs de l’actuel 7e de Ligue 1.

« On a tous pris conscience qu’on n’était pas à notre place et les joueurs sont plus nombreux à prendre la parole. On veut jouer offensif, on veut la maîtrise du ballon et reproduire ce qu’on a fait contre Nice. Mais cette fois, on jouera à l’extérieur contre une équipe qui a une tactique différente. Est-ce qu’on va pouvoir le faire ? Je ne sais pas. Est-ce qu’on veut le faire ? Oui. Et c’est ça le plus important. On veut prendre des points et gagner là-bas… Il reste encore beaucoup de matches, on vise cette constance et cette série (de bons résultats) qui va nous porter vers le haut du classement. »