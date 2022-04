Emballé par l’entrée en jeu de Tetê hier soir, Peter Bosz pense toutefois qu’il « n’est pas prêt pour débuter » le prochain match.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Olympique Lyonnais ira à Strasbourg dimanche (19h) pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, Peter Bosz a fait le bilan du nul (1-1) accroché hier en Ligue Europa sur la pelouse de West Ham. Un résultat positif pour les Gones, encore sauvés sur le fil par la nouvelle recrue brésilienne, Tetê. Arrivé il y a quelques jours en provenance du Shaktar Donetsk, l’ailier a encore marqué des points auprès de son entraîneur.

« Deux fois il est entré, deux fois il a été décisif. Il n’est pas prêt pour débuter mais il deviendra plus fit et connaîtra ses coéquipiers. Les bons joueurs, tu veux les faire commencer. Mais je ne veux pas qui se blesse, il ne s’est pas entraîné pendant un mois. On lui donne les minutes. En une semaine, il a fait deux matchs et quatre entraînements, ce n’est pas les mêmes circonstances qu’en début de saison. Il est très heureux de penser au foot. »