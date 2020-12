Tino Kadewere est en train de mettre le public lyonnais dans sa poche. Selon le correspondant de RMC à Lyon, Edward Jay, l’attaquant va devenir un grand joueur chez les Gones.

« Kadewere peut-il devenir un cador en L1 à l’OL ? Pourquoi pas ! J’étais un peu sceptique au début. Mais quand on voit son parcours, on peut y croire. À chaque fois qu’il a eu une grosse étape à franchir dans sa carrière, il a toujours progressé. À 19 ans, il a quitté le Zimbabwe pour aller à Djurgardens en Suède. Puis Le Havre l’a pris en 2018 malgré une blessure. Et il a fait ses preuves en L2 avant d’arriver à Lyon », a indiqué le journaliste de RMC à Lyon.

Avant de poursuivre : « C’est un joueur intelligent, à l’écoute. Il progresse. Cet été, il a passé un autre obstacle, avec le deuil de son grand frère… C’est vraiment un attaquant axial. Rudi Garcia le décale sur un côté. Mais l’année prochaine, si Depay et Dembélé s’en vont, il va récupérer la place en pointe. Il épate par sa technique, sa vitesse, le sang froid qu’il a devant le but. C’est un joueur d’équipe. Il ne rechigne pas aux efforts défensifs. Et humainement, tout le monde l’aime. »