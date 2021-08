Depuis quelques jours, Xherdan Shaqiri est annoncé comme le successeur de Memphis Depay parti au FC Barcelone. L’international suisse est proche de capitale des Gaules mais Peter Bosz ne souhaite pas pour autant s’enflammer.

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Angers dimanche à partir de 13 heures, l’entraîneur néerlandais a répondu aux différentes questions des médias et reste assez flou concernant la probable arrivée de Xherdan Shaqiri en provenance de Liverpool dans les prochains jours. « Je suis toujours intéressé par des bons joueurs. Vous me donnez un nom mais vous pouvez en donner d’autres. Je lis de temps en temps les journaux et il y a beaucoup de noms. Je suis intéressé par des bons joueurs. On a de bons joueurs, mais à certains postes un bon joueur nous aidera. Ce n’est pas moi qui décide, c’est Juninho. Je suis tous les jours en contact avec lui. Cela se passe très bien, c’est important. » Voilà qui met clairement la pression sur son directeur sportif Juninho…