Consultant pour La Chaîne L’Equipe, Nabil Djellit a été très critique avec le jeu proposé par Rudi Garcia à la tête de l’Olympique Lyonnais.

“Un match par semaine, oui, c’est un avantage. Mais après, qualitativement, il faut voir l’effectif. Moi, ce qui m’intéresse, c’est surtout leur état d’esprit. Est-ce que leur état d’esprit a vraiment évolué ? Est-ce que cette Ligue des Champions a modifié quelque chose au sein de cet effectif au niveau de l’exigence. Moi, j’y crois moyen”, a indiqué le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe.

Avant de poursuivre son explication : “Parce que c’est dans un contexte et un format très précis, où ils ont surperformé dans une posture où ils n’avaient pas à faire le jeu,. Pour moi, il faut aussi s’appuyer sur un fond de jeu. Et le fond de jeu de l’OL aujourd’hui, c’est l’adaptation aux ingrédients qu’ils ont, ce ne sont pas eux qui imposent leur jeu. Tu ne vas pas jouer en 5-3-2 contre Dijon qui va t’attendre. S’ils s’appuyaient sur un jeu qui apportent des certitudes, on se dirait : “ils ont peut-être des chances de titiller longtemps le PSG””.