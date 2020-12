Benoit Cheyrou, consultant pour Telefoot, est totalement sous le charme de la méthode Rudi Garcia à la tête de l’Olympique Lyonnais.

« C’était forcément compliqué pour lui par rapport à ce qu’il avait vécu avec l’Olympique de Marseille. Il a prouvé qu’il était complètement impliqué dans le projet. Je l’ai trouvé très bon dans sa communication et dans son adaptation tactique. Il a trouvé un équilibre avec beaucoup de milieux de terrain. Il a Paqueta et Aouar, c’est une bonne chose pour lui. Il a mis Depay dans le coeur de l’attaque avec deux joueurs de côté qui vont très vite. L’efficacité offensive s’en est ressentie », a indiqué le consultant de Téléfoot et frère du directeur sportif de l’OL, Bruno Cheyrou.