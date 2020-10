Lyon réalise un début de saison catastrophique en Ligue 1. Après ce match nul contre l’OM, Daniel Riolo consultant RMC, pense à deux responsables pour cette situation des Gones : Rudi Garcia et les attaquants.

“Garcia est un peu dépassé par les évènements. Les choix tactiques sont hésitants… Entre les cinq derrière, le 4-3-3, le 4-4-2… Là, il y a eu de la nouveauté avec le 4-2-3-1. C’est une tactique qui m’intéresse, notamment avec sa défense à quatre. Denayer – Marcelo, c’est la charnière. Dubois est l’arrière droit. Et à gauche, je pense qu’il faut insister avec Bard, car il est pas mal. Au milieu, Thiago Mendes est un très bon joueur. Il faut absolument remettre ce joueur d’aplomb pour qu’il devienne titulaire. Il a fait de bonnes choses contre l’OM”, a indiqué Daniel Riolo sur RMC.

Avant d’ajouter : “Il faut mettre Guimaraes à côté de lui, ça ferait un double pivot très intéressant. Je mets Caqueret dans la rotation. Aouar en meneur de jeu. Mais le problème, ce sont les trois de devant… Quand tu joues avec Cornet, Kadewere et Toko Ekambi, ce ne sont pas les meilleurs amis du ballon. À Lyon, il y a un décalage entre le milieu et l’attaque. On a l’impression qu’ils ne travaillent pas, qu’ils n’ont pas de schéma offensif, mais les mecs jouent seuls devant…”