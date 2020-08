Avec les départs d’Amine Gouiri à Nice et de Pierre Kalulu au Milan AC, les supporters lyonnais se posent des questions sur le temps de jeu accordé aux jeunes par Rudi Garcia.

L’entraîneur Rudi Garcia, très critiqué par les fans de l’Olympique Lyonnais sur la chance qu’il accorde aux jeunes formés au club, a souhaité répondre aux supporters sur l’antenne de OLTV. Le coach rhodanien a répondu à l’ensemble des critiques avec un petit tacle aux supporters.

“C’est bien que tu me poses cette question, ça va me permettre de me fâcher. J’ai l’impression ici que quand tu fais jouer deux joueurs, il faudrait en faire jouer quatre, quand t’en fais jouer quatre, il faudrait en faire jouer huit… Arrêtez un petit peu avec ça. Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Melvin Bard, c’est moi qui les ai fait jouer ici, et personne d’autre avant moi. Il faut arrêter de me gonfler avec ça. Les jeunes, je les adore, ils sont là, ils sont bons et je les fais progresser pour qu’ils deviennent l’avenir de l’Olympique Lyonnais”, a lâché le coach de l’OL sur l’antenne du club.