Grand espoir de la formation lyonnaise, Rayan Cherki ne semble pas s’épanouir à l’OL, sous les ordres de Peter Bosz. Agacé, il remet son avenir en question et s’interroge sur son futur à Lyon.

Considéré comme étant l’un des plus grands talents de la formation lyonnaise, Rayan Cherki pourrait bien suivre les pas d’Amine Gouiri et quitter l’OL de manière précoce. Impatient, le milieu offensif de 18 ans remettrait en question son avenir à Lyon, c’est en tout cas ce qu’affirme L’Equipe. Cantonné au banc sous les ordres de Peter Bosz, le jeune joyau lyonnais ne s’est toujours pas imposé dans le dispositif du technicien néerlandais. Pour preuve, il n’a pas été aligné lors du déplacement de l’Olympique Lyonnais à Troyes ce dimanche, lors de la 21ème journée de Ligue 1. Le Français espérait pourtant pouvoir saisir sa chance alors que Islam Slimani, Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere sont à la Coupe d’Afrique des Nations et donc absents.

Toujours selon les informations du quotidien français, Rayan Cherki vivrait très mal cette situation et commencerait à perdre patience. Il estimerait avoir suffisamment travaillé pour s’adapter aux exigences de Peter Bosz pour être titularisé. Agacé, il remettrait en doute son avenir à Lyon et souhaiterait une entrevue avec ses dirigeants afin de clarifier sa situation. Si le natif de Lyon a toujours refusé les avances d’autres écuries pour s’imposer dans son club formateur, il pourrait en être tout autre si la réponse de la direction lyonnaise ne lui convient pas. Rayan Cherki envisage d’ores et déjà la possibilité de prendre un nouveau départ, loin de l’OL.