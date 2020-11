Ce soir, l’Olympique Lyonnais reçoit l’AS Saint-Etienne dans le derby le plus chaud de France. Un match à part dans en Ligue 1 et les anciennes connaissances lyonnaises s’en rendent bien compte.

Aujourd’hui en Turquie, le Brésilien Rafael continu de suivre son ancien club et soutien plus que jamais l’OL ce soir. Ancien latéral droit des Gones, il a même posté un tweet qui veut tout dire et attend le derby avec une petite coupe de champagne. Sa haine pour les verts n’a pas disparu bien au contraire.