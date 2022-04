Prêté par les Blues de Chelsea à l’OL, Emerson s’est emparé de la place laissée vacante par Maxwel Cornet. Epanoui à Lyon, il aimerait s’engager définitivement avec les Gones.

« Bien sûr que oui, je n’ai aucun problème à dire que je peux rester à l’OL. C’est un plaisir d’être ici. Il y a différents facteurs. Ça ne dépend pas que de moi. Il reste six matchs à jouer et après, j’aurai une réponse à vous donner à tous », a confié Emerson en conférence de presse ce mardi.

Une prise de position qui ne devrait pas ravir l’ensemble des supporters lyonnais alors que les performances d’Emerson ne font pas l’unanimité. Si de grands espoirs avaient été placés en lui suite à son arrivée, l’international italien ne parvient pas à réitérer ses performances passées qui l’avaient amené à Chelsea. Malgré la confiance de Peter Bosz et 33 titularisations toutes compétitons confondues, il n’a inscrit qu’un but et délivré une seule passe décisive. Un bien maigre bilan pour un joueur jugé capable d’apporter une réelle plus-value aux Gones. Son avenir reste incertain malgré ses envies de s’inscrire dans un projet longue durée à l’OL.

Courtisé par Chelsea pour un retour express, ses déclarations restent néanmoins un signal fort envoyé à ses directions respectives que composent les Blues et les Gones.