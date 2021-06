Lors de sa présentation officielle, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais a dévoilé sa philosophie de jeu. Elle est différente de celle de son prédecesseur.

« J’ai une philosophie de jeu offensive et attractive », a déclaré le Néerlandais, qui a fait ses armes sur les banc de l’Ajax Amsterdam. « On joue pour les supporters et pas pour nous. (…) J’aime le foot offensif, les joueurs intelligents et techniques. (…) Par rapport à l’Ajax, on retrouve les jeunes, mais aussi le style. Le plus important, c’est de gagner, mais la façon de gagner, c’est aussi important. Ici, je crois qu’on veut gagner, mais de manière offensive. Ce n’est pas facile, mais c’est possible de jouer offensif et de gagner des titres. »

Voilà qui devrait ravir les supporteurs de l’OL, qui n’ont jamais caché leur aversion pour le style de jeu proposé par Rudi Garcia.