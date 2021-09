Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s’est confié auprès du journal « l’Equipe » sur le mercato estival de son club. Il pense que tout le monde a fait du bon boulot.

« Je suis confiant. On a même tout fait pour compléter ce recrutement avec Sardar Azmoun et quand on voit les blessures aujourd’hui, on se dit que cela aurait été merveilleux. Vincent (Ponsot, le directeur du football) et Juni (Juninho, le directeur sportif) travaillent bien, car on a quasi tout fait à partir d’une idée directrice élaborée par le coach. André Onana, on n’était vraiment pas loin non plus. Ça me permet de tirer mon chapeau à Anthony (Lopes) : il fait une saison extraordinaire et avec un gardien de ce niveau, on a encore plus de chance d’aller très loin dans nos objectifs. » A-t-il révélé, alors que les Gones reçoivent Brondby jeudi soir à 20 h 45 en Europa League.

Pour rappel, hormis Henrique (Vasco de Gama) et Damien Da Silva (Stade Rennais) arrivés libre, l’OL a recruté Xherdan Shaqiri (Liverpool), Jérome Boateng (libre Bayern Munich) et Emerson Palmieri (prêt sans option d’achat Chelsea) durant son mercato.