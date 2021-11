Le journaliste est allé jusqu’à demander la démission de Vincent Labrune, le patron de la LFP, après les incidents de l’Olympico.

Après les incidents survenus hier soir lors du match OL – OM, le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo s’en est pris à Vincent Labrune, le patron de la LFP. Resté muet jusqu’à ce lundi, le patron du football français s’est attiré les foudres du journaliste.

« On n’entend pas la Ligue depuis le début de la saison. Vincent Labrune, le patron de la LFP, n’a pas dit un mot sur ces incidents. Après ce qu’il s’est passé et la façon dont il s’est comporté, il ne doit plus être président de la Ligue. La Ligue n’est pas dirigée. En France, on est horrifiés de ce qu’il s’est passé. Mais s’il y avait des investisseurs qui voulaient venir, c’est une honte et le président de la LFP ne dit rien. M. Labrune n’existe pas, ça fait trois mois qu’on attend de ses nouvelles et il n’en donne pas. Il doit démissionner sur le champ. Ce n’est même pas lui qui doit démissionner. La Ligue a délégation de la Fédé et la Fédé du ministère. Quand je vois la réaction un peu tardive de la ministre, elle doit prendre la décision. Elle doit dire au président de la Fédé : ‘qu’est-ce que vous faites?’ même si la Fédé n’est pas dirigée non plus. Eux doivent démissionner le président de la LFP. Il n’y a pas de décision, l’instance n’est pas dirigée. »