Toujours remonté après la lourde défaite face à Rennes, le coach de l’OL n’acceptera aucun faux-pas contre l’OM.

De passage en conférence de presse ce vendredi, Peter Bosz a secoué ses joueurs avant le premier Olympico de la saison dimanche soir (20h45) face à l’Olympique de Marseille. Le coach Lyonnais attend une réaction d’orgueil après la claque reçue à Rennes (4-1) avant la trêve internationale.

« On joue Marseille après deux semaines sans voir le groupe. C’est comme ça. Ce matin, j’ai essayé d’expliquer exactement ce qui n’était pas bien à Rennes. Mais ce n’était pas difficile. (…) Une bonne équipe ne peut pas perdre deux fois d’affilée. Là, j’attends une réaction de mon équipe. Marseille a de bons joueurs, un bon entraîneur, une façon de jouer qui n’est pas facile à contrer. L’entraîneur change beaucoup, d’un match à l’autre, mais aussi pendant le match. On a essayé de préparer, même si c’est très court. Normalement, tu as une semaine ou trois-quatre jours. Ça peut être un match très tactique. Il ne faut pas seulement jouer avec le coeur, mais parfois avec la tête. On verra, je pense, les deux camps dans ce match contre Marseille. (Jorge) Sampaoli n’est pas calme sur la ligne, ça reflète aussi son équipe. C’est un match avec le cœur, mais aussi avec la tête. »