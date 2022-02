Ce soir à partir de 21 heures, l’Olympique Lyonnais reçoit l’Olympique de Marseille pour le match en retard de la 14e journée de Ligue 1. Voici les compos d’équipes avant ce duel entre les deux Olympiques.

Jorge Sampaoli et les Marseillais se déplacent dans le Rhône avec la ferme intention de l’emporter et reprendre la deuxième place du championnat. Pour cela, le coach olympien devrait s’appuyer sur un système en 4-1-4-1 et notamment la titularisation d’Arkadiusz Milik en pointe et le duo Payet – Ünder sur les ailes. En face, l’OL est privé de 8 joueurs dont sa star Lucas Paquetá toujours en sélection avec le Brésil.

Compo probable OL (3-4-2-1) : Lopes / Dubois – Boateng – Lukeba / Gusto – Mendes – Caqueret – Henrique / Shaqiri – Emerson / Cherki.

Compo probable OM (4-1-4-1) : Lopez / Lirola – Saliba – Caleta-Car – Peres / Kamara / Ünder – Guendouzi – Rongier – Payet / Milik.