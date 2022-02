En conférence de presse à la veille du choc Lyon – Nice en Ligue 1 (samedi 21h00), Christophe Galtier est revenu sur la folle semaine des Aiglons.

L’OGC Nice a connu les montagnes russe cette semaine avec une défaite surprise à domicile face à Clermont en Ligue 1, dimanche (0-1), puis une qualification champagne pour les demi-finales de la Coupe de France face à Marseille, mercredi (4-1). Christophe Galtier a analysé ces deux rencontres et en a tiré des conclusions pour le choc à venir sur la pelouse de l’OL.

« La semaine est compacte, mais l’effectif est prêt à répéter une performance sur un plan athlétique. On a eu Clermont (0-1), qui a fait plus de 6 kilomètres de plus que nous. Trois jours après, on a fait 10 kilomètres de plus que Marseille. Est-ce que c’est une question de physique ? Je ne crois pas. Je pense que l’aspect mental est très important. Il ne doit y avoir aucune raison pour se réfugier sur l’aspect physique. »

Tout serait donc affaire de kilomètres parcourus ? Peter Bosz est prévenu : les Niçois sont prêts à courir !