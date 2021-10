Devant au score (2-0) jusqu’à la 80e minute, l’OL a été renversé par l’OGC Nice au terme d’un match extraordinaire ce dimanche (3-2). Ecœuré, dégoutté, Léo Dubois a poussé un gros coup de gueule après le match.

« On a juste pété les plombs et on s’est mis dedans. Maintenant, il faut qu’on regarde ce qui se passe, qu’on maîtrise nos émotions et qu’on grandisse mentalement, parce que ce n’est pas possible ! Dans le jeu honnêtement, on est meilleur qu’eux, mais bon c’est comme ça, on a perdu le match.

Maintenant il faut qu’on se remette en question. Ça me dégoûte, ça me fait chier parce qu’on ne mérite pas ce qu’il se passe. On bosse tous les jours pour être soudés et aujourd’hui, on passe à côté ! », a expliqué Dubois au micro de Prime Video.