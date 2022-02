De retour après deux ans en Angleterre, Tanguy Ndombélé ne compte pas perdre de temps à l’OL. Le milieu prêté par Tottenham a prévenu tout le monde lors de sa présentation : il est meilleur aujourd’hui que lorsqu’il est parti.

« Des discussions avec pas mal de clubs mais un écart entre les paroles et l’acte. J’ai trois mois et demi avant la fin de saison et Lyon c’est pas mal pour moi. Je suis parti par la grande porte et c’est un risque de revenir. J’ai pris ce risque. Je pense être un meilleur joueur que quand je suis parti. J’ai appris en Angleterre même se cela ne s’est pas bien passé. Je suis meilleur physiquement et mentalement.

On peut dire que ce sera une mission éclair. J’espère que cela va bien se passer. J’espère que l’on sera en Europe et que je vais performer. Tout le monde sera gagnant », a indiqué Ndombélé lors de sa présentation.