C’est quasiment fait. Moussa Dembélé va quitter l’Olympique Lyonnais pour rejoindre l’Atlético Madrid dans les tous prochains jours.

Le directeur sportif, Juninho, l’a confirmé à l’issue de la rencontre de l’OL à Rennes en L1 (2-2). « Il n’y a rien de fait mais on discute avec l’Atlético Madrid et je pense que Moussa (Dembélé) est tombé d’accord avec l’Atlético. Si ça se faisait, je lui souhaite bonne chance. Je compte toujours sur lui mais Moussa est venu nous voir et il pense que c’est le moment de changer d’équipe. Ce ne serait pas bien de retenir un joueur qui n’a pas envie de vivre de façon intense les cinq mois à venir. Islam Slimani ? On le suit, on le regarde comme on regarde d’autres joueurs. Il a envie de venir chez nous, à l’OL, mais il n’y a rien de fait pour le moment. »

Ce départ devrait être compensé par le recrutement de l’Algérien Islam Slimani.