Moussa Dembélé a toutes les chances de quitter l’Olympique Lyonnais cet hiver. Le club rhôdanien compte recruter Islam Slimani pour compenser ce départ.

Cette saison, pas de doute : l’OL joue le titre. Le club cher au président Aulas va tout faire pour conserver Memphis Depay et compensera les éventuels départ. Ainsi de Moussa Dembélé, qui a perdu sa place de titulaire depuis l’écolsion de Tino Kadewere, et qui devrait quitter le Rhône pour l’Angleterre ou l’Espagne, potentiellement du côté de l’Atlético Madrid. Les dirigeants lyonnais comptent le remplacer par l’ancien Monégasque Islam Slimani, qui ne joue plus à Leicester. L’Algérien avait aussi été approché par Saint-Etienne, mais Lyon, actuel leader de la Ligue 1 est un défi bien plus excitant. L’attaquant âgé de 32 ans sait qu’il sera remplaçant à Lyon. Mais chez les Foxes, il n’a disputé que 20 petites minutes depuis le début de la saison…