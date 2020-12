Capitaine de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay est un joueur très convoité. Dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs semaines, il fait un point sur son avenir et promet être 100% lyonnais pour le moment.

De passage en conférence de presse avant le match de Ligue 1 demain soir à 21 heures face au Stade Brestois, le capitaine des Gones se montre très clair et ne compte pas lâcher son équipe sous prétexte que le mercato arrive à grands pas. Il ne se préoccupe pas de l’avenir et se concentre sur les matchs à venir.

« Mon avenir ? Je ne peux rien vous dire à ce sujet. Aujourd’hui, je suis ici. Beaucoup de clubs sont intéressés, mais je ne peux pas parler de ça. Une prolongation ? Pour être honnête, nous avons une belle équipe et un bon collectif ici. C’est la chose sur laquelle j’essaye de me concentrer. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Je suis un joueur et un capitaine ici. L’important est de gagner des matchs et de rester important pour l’équipe. Si je commence à réfléchir au futur, je vais me déconcentrer et perdre mes priorités de vue. Pour l’instant, je pense à 100% à Lyon. Pour le futur, on verra. » Indique le numéro 10 rhodanien.