Invité de RMC après la claque contre le Stade Rennais, dimanche (1-4), Maxence Caqueret a jugé le début de saison des Gones.

« On fait une saison mitigée. Un très bon début de Ligue Europa avec quatre victoires en quatre matchs, et en Ligue 1 on produit du beau jeu, on est une bonne équipe, mais qui perd trop de points à mon goût, et qui prend trop de buts. Il va falloir corriger cela sur nos prochains matchs. Cette culture de la gagne, cette envie de se battre ensemble. C’est quelque chose qu’on a retrouvé cette année, et c’est très important pour gagner des titres et des trophées. Il faut nous laisser du temps, c’est encore récent. Il y a eu des améliorations, mais il manque encore de petites choses », a-t-il indiqué au micro de RMC dans l’émission de Jérôme Rothen.