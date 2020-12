Anthony Lopes évoque les dernières semaines et notamment ses sorties pointées du doigt face à Angers ou encore le Stade Brestois.

« Le mauvais réflexe que j’ai eu, c’est de ne pas y être allé comme j’ai l’habitude de faire. Le ballon serait dans la tribune et j’aurais tout pris sur le chemin, je me serais fait emplâtrer quoiqu’il arrive, mais au moins j’y serais allé à 100 %. Mais là, je n’y suis pas allé. Et plus je revois les images, plus je m’en veux parce que j’aurais vraiment dû faire une intervention comme j’ai l’habitude de faire. Je pense que face à toutes les équipes, au moindre duel avec moi, il se dira des choses », a-t-il confié au micro du Canal Football Club.