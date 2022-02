Aujourd’hui consultant et ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, Nicolas Puydebois n’est pas d’accord pour offrir le rôle de capitaine de l’OL à Léo Dubois.

« On sait qu’il y a une concurrence qui s’installe avec Malo Gusto. Mais une équipe est soit à l’image de son entraineur, soit de son capitaine. Force est de constater que sur ce début de match à Monaco, les deux ont failli. Léo Dubois, en tant que capitaine, faillit régulièrement. Ce n’est pas pointer du doigt pour pointer du doigt. Si le coach doit se remettre en question, les joueurs doivent se remettre en question. Il y a des choix qui moi, en tant qu’ancien du club, me perturbent un peu, comme de voir Léo Dubois capitaine de l’équipe, » a-t-il déclaré au micro de Olympique et Lyonnais.