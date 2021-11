Pour la première fois depuis son entrée au Groupama Stadium en 2016, l’Olympique Lyonnais affiche un résultat négatif à l’issue de la saison 2021-2021, très impactée par la pandémie.

OL Groupe vient de publier ses comptes de l’exercice 2020-2021 (période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021) qui a été logiquement le plus impacté par la crise sanitaire. Son chiffre d’affaires sur cette période s’établit à

177,4 M€. Il est en fort recul de 35% par rapport à l’exercice précédent (271,6 M€), déjà impacté par la pandémie entre mars et juin 2020.

150 M€ : l’impact de la pandémie sur les produits des activités de l’OL

Dans ce contexte où toutes les activités liées au Groupama Stadium (billetterie et séminaires qui représentaient plus de 42 M€ l’exercice précédent) ont été à l’arrêt, l’excédent brut d’exploitation est pour la première fois négatif depuis l’entrée au Groupama Stadium. Il passe de +45,9 à -33,9 M€.

« Depuis notre entrée au Groupama Stadium, on a eu une très belle dynamique d’avant-Covid, avec des produits d’activités qui augmentaient d’années en années, et un EBE qui progressait. On était même parti pour battre tous les records et atteindre les objectifs que l’on avait donnés au marché, soit un chiffre d’affaires de de l’ordre de 400 M€ à 420 M€ et un objectif d’EBE supérieur à 100 M€ en 2023/24 », regrette Thierry Sauvage, directeur général de l’OL.

Au final, OL Groupe estime que sur le plan financier, le montant total des impacts directs et indirects de la pandémie sur les produits des activités, y compris la défaillance de Mediapro et l’absence de participation à la Ligue des Champions la saison dernière, se chiffre à 150 M€. On parle bien d’un manque à gagner, et non d’une perte de chiffre d’affaires.

Le directeur général de l’OL est cependant beaucoup plus optimiste pour les années à venir : « Le retour du public et le retour à la vie nous permettent de repartir tel que l’on avait imaginé. Même pendant la pandémie, nous avons battu un record de partenariats qui montre que notre marque est très attractive. Nos objectifs de dépasser les 400 M€ de chiffre d’affaires, et les 100 millions d’excédent brut d’exploitation, ne sont pas compromis mais seront remis à l’exercice 2024-2025 au lieu de 2023-2024. »