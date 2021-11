Tout comme l’ensemble du monde du sport, Sidney Govou n’a pas du tout aimé les incidents survenus dimanche soir lors du match de Ligue 1 entre l’OL et l’OM.

Dans les colonnes du Progrès, l’ancien joueur a partagé sa colère, suite à l’agression sur le milieu offensif de l’OM. Il appelle chacun à prendre ses responsabilités : « Il est temps que tout le monde prenne ses responsabilités : joueurs, présidents, Ligue, État, arbitres… Ils doivent se réunir et arriver enfin à des sanctions simples et efficaces. Si l’arbitre est victime d’une incivilité, le match est arrêté, mais ce n’est pas clair pour les joueurs. Ces derniers doivent s’exprimer pour faire part de leur ressenti. À Lyon, un imbécile a jeté une bouteille d’eau. J’entends de-ci de-là que ça ne fait pas mal. Je ne suis pas d’accord du tout : une bouteille lancée de 10 ou 20 m, ça fait vraiment mal. On va attendre que ce soit une boule de pétanque un jour, qu’il y ait un drame pour réagir ? » a-t-il interrogé.