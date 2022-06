Lancée par Bloomberg, l’annonce du rachat par John Textor est confirmée par RMC Sport. L’homme d’affaires américain reprendra les actions de Pathé et d’IDG.

Comme nous vous l’annoncions ces derniers jours, le conseil d’administration du 16 juin dernier semble avoir été décisif dans l’avenir de l’Olympique Lyonnais. Peu rassurante, la piste de rachat menant à Foster Gillet n’a pas été retenue et John Textor paraît être l’élu. Annoncé par Bloomberg, la nouvelle a été confirmée par RMC Sport qui indique que le propriétaire de Botafogo et du RWD Molenbeek va racheter les actions de Pathé et d’IDG, soit environ 40% des parts du club.

Tout devrait s’accélérer dans les jours voire heures à venir alors que le cours en bourse de l’OL a été suspendu ce lundi matin à 3,07 euros. Prévu ce lundi après-midi, plutôt que demain, un conseil d’administration devrait clore les transactions. Malgré ces grands bouleversements, Jean-Michel Aulas devrait rester aux commandes et de grosses dépenses pourront être réalisées lors du mercato estival.