Défait par l’OM (1-0), Laurent Blanc était en conférence de presse ce mercredi pour évoquer le choc face à l’OGC Nice. Le technicien n’a pas été tendre avec ses protégés.

“On a été beaucoup moins efficace que Marseille. Dans l’utilisation du ballon. Ce que je pense de la première mi-temps n’est pas bon. Mais on va continuer à travailler comme ça, ça m’a pas donné satisfaction mais on ne va pas changer pour autant, au contraire. Le nouvel entraîneur n’arrive pas avec une baguette magique. Aujourd’hui je connais très bien mon groupe, j’apprécie mes joueurs et j’espère que c’est réciproque. Il reste trois points à prendre et on doit aller les chercher« , a déclaré Laurent Blanc en conférence de presse.

Huitième en Ligue 1 avec 20 points au compteur, l’Olympique Lyonnais se doit de rebondir mais aura fort à faire face à l’OGC Nice, qui reste sur six rencontres consécutives toutes compétitions confondues sans défaite.