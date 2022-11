Arrivé depuis peu à l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc a redonné confiance à tout un vestiaire. Un aveu formulé par Houssem Aouar.

Si tout n’est pas encore parfait, l’Olympique Lyonnais est enfin parvenu à enchaîner deux victoires consécutives en Ligue 1. Une nouvelle dynamique lancée par Laurent Blanc et son staff qui semblent donner un second souffle aux Gones. De bon augure quelques jours avant le déplacement à Marseille, au Stade Vélodrome, pour le compte de la 14ème journée. Membre influent du vestiaire olympien, Houssem Aoua, qui a retrouvé un place de titulaire, a été invité à mentionner cette direction nouvelle.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Houssem Aouar s’est confié sur l’arrivée de Laurent Blanc et sur les premiers effets ressentis par l’ensemble du vestiaire : « La confiance est revenue, on a plus de calme et de sérénité même si on n’est pas encore au top et qu’on ne joue pas encore comme on aimerait et comme le coach souhaiterait. Le coach a apporté beaucoup plus de clarté. On comprend bien ce qu’il nous demande et ce qu’il veut. »