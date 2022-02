Après le retour de Ndombélé, l’OL reste ambitieux et veut recruter ses anciens cadres Tolisso et Lacazette. De quoi donnes envie à un certain Maxime Gonalons…

« J’aimerais bien finir ma carrière en France, boucler la boucle dans un championnat que je connais super bien. C’est ma cinquième année à l’étranger, il va me rester un an de contrat donc il y aura forcément des discussions avec le club dans les prochaines semaines.

« (…) Un retour à Lyon ? Je ne sais pas, on verra. C’est vrai que mon nom revient assez souvent pendant les mercatos. Il y a des moments où il y a eu des discussions mais je ne me prends pas la tête avec ça. Si j’ai le bonheur de finir dans le club de mon coeur, ça serait la plus belle des choses. Mais je vais laisser faire le temps, les choses se feront naturellement », a conclu l’ancien capitaine de l’OL Gonalons sur beIN Sports.