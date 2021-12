Interrogé par Corentin Tolisso via l’émission Téléfoot, Alexandre Lacazette a émis des doutes sur un possible retour à Lyon. De plus, selon l’attaquant français, Jean-Michel Aulas ne répondrait pas à ses messages.

« Est-ce que tu penses qu’un jour on rejouera ensemble ? Et si oui, dans quel club ? » A lancé Corentin Tolisso.

« On en rigole, on en parle souvent de revenir à Lyon tous ensemble. Ça reste notre club formateur, le club qu’on a supporté depuis notre enfance. Je pense qu’on est tous partis de Lyon avec une belle image auprès des supporters. Ça peut être le risque aussi de revenir et de gâcher un peu cette image qu’on a laissée. C’est un petit danger », a répondu Lacazette.

Avant d’avouer qu’il n’est plus vraiment en contact avec le président Jean-Michel Aulas. « Plus vraiment. La dernière fois, je lui ai envoyé un texto, il ne m’a pas répondu. Ce n’est pas bien président. »

