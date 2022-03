Ce mercredi 16 février, l’Olympique Lyonnais a communiqué son bilan financier stoppé au 31 décembre dernier. Un retour au vert pour les finances de l’OL qui rassure après passage dans le rouge suite à la pandémie de Covid-19. Présent en conférence de presse Jean-Michel Aulas a évoqué une vente éventuelle.

« Nous sommes cotés en bourse, et donc sous l’œil bienveillant des investisseurs (étrangers notamment), mais dans notre modèle actuel, on n’est pas du tout dans la perspective d’une cession. Les supporteurs que je rencontre n’envisagent pas non plus cette perspective, il faut en tenir compte. Je fais partie, avec mon groupe Holnest, des investisseurs qui reconstruisent des fonds propres pour l’Arena, une grande salle de sport liée aussi à l’événementiel, et cela signifie qu’on croit à la pérennité et que je m’inscris dans la gouvernance du projet. Maintenant, s’il n’y avait pas du tout de coupe d’Europe à l’issue de la saison, cela poserait un problème, mais que l’on résoudrait, comme on l’a toujours fait par le passé.«

Une qualification européenne est une obligation pour l’Olympique Lyonnais afin de subsister financièrement d’autant plus que l’écurie rhodanienne doit encore rembourser les prêts garanties par l’état qu’elle a contracté, soit 160M€. Un élément que Jean-Michel Aulas a également tenu à évoquer : « Il y a plusieurs moyens de s’en acquitter. Le premier est de céder plus de joueurs, ce n’est pas celui que nous allons activer. Une autre possibilité est de faire appel au marché (boursier). Pour le moment, ce n’est pas trop possible car ce dernier est déprimé. Nous pouvons faire rentrer des partenaires complémentaires, ce qui est dans l’ordre des réflexions. Enfin, on peut avoir des résultats très performants, non seulement par la vente des éléments de l’effectif, mais aussi par le modèle qui a été conçu. C’est ce que nous avons prévu. »