Embourbé dans une saison délicate, l’OL peut encore inverser la tendance. Présent devant la presse, Jean-Michel Aulas est monté au créneau pour rassurer ses supporters, l’année est loin d’être finie.

« Leur inquiétude est légitime, on est tous très sensible. On a l’ambition de terminer dans les clous que nous avions défini en début de saison. Il est vrai que l’équipe a été quelque fois un peu imprévisible. Mais on s’est qualifié contre Porto, ce qui prouve qu’on est capable du meilleur de temps en temps. Il faut l’être de manière plus régulière. J’étais un peu peiné de lire qu’ils avaient l’impression qu’il y avait une distance qui s’était installée, on les a reçus il y a peu de temps. On a eu ce match de Marseille qui nous a pénalisés. Même si les supporters ne sont pas directement responsables. Il y a aussi Turpin, à qui on n’envoie pas les bonnes images pour valider un but. Au-delà du manque de régularité de l’équipe, on est dans une situation particulière. Elle ne doit pas nous inciter à ne pas traiter les maux, au contraire. Il reste neuf matches de championnat, tant que les choses restent possibles, je ne vais pas créer un doute dans l’esprit des joueurs. Contrairement aux supporters, je pense que c’est trop tôt pour réagir comme ça. On va jouer un match important contre Angers et notre avenir européen quatre jours après contre West Ham. Je souhaite vraiment que tout le monde soit derrière l’équipe. Je considère que le coach fait ce qu’il faut pour rester crédibles. En général, les groupes de supporters viennent m’en parler avant. Là, ils ont pris une autre voie, je la respecte. Il ne faut pas dissuader les autres supporters d’encourager l’équipe, car l’équipe a besoin d’eux. La fin de saison peut être historique et, tant qu’elle peut l’être, je peux être prêt à dialoguer avec les supporters« , a lancé Jean-Michel Aulas en conférence de presse.