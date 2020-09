Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho évoque le dossier Jeff Reine-Adelaïde. Il y a quelques heures, le joueur de 22 ans a exprimé son souhait de partir lors du mercato, lui qui ne se sentait pas dans le projet lyonnais.

Après cette déclaration pour le moins surprenante, le Brésilien a répondu au joueur et ne lui en veut pas même s’il aurait préféré que cette histoire se règle en interne.

“Ça ne fait même pas un an qu’il joue pour nous, comment pourrait-on penser un instant à un transfert ? Je pense qu’il s’est mis une pression plus importante qu’il ne le devait. Je peux le comprendre parce que j’étais comme ça quand j’étais joueur. Quand on a discuté ensemble, je lui ai dit : “calme, aie un peu de patience, tu vas récupérer ta place naturellement.” J’aurais préféré qu’on en parle dans mon bureau. Il a préféré faire ça publiquement, mais ça ne me gêne pas du tout”, a-t-il indiqué pour L’Équipe.