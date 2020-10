Toujours dans le viseur de la Juventus Turin, Houssem Aouar pourrait quitter l’Olympique Lyonnais l’été prochain si le club ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions.

On le sait déjà, la Juventus Turin faisait partie cet été des clubs les plus actifs sur le dossier Houssem Aouar. Également courtisé par Arsenal, le milieu de terrain français a finalement décidé de prolonger un peu plus l’aventure avec l’Olympique Lyonnais. Pour mieux partir l’an prochain ?

C’est en tout cas ce qu’affirme le média italien Tuttosport, qui fait du joueur de 22 ans le remplaçant idéal d’Aaron Ramsey. D’après leurs informations, les deux clubs seraient tombés d’accord une fois la période de transfert terminé. La Vieille Dame pourrait donc revenir à l’assaut l’an prochain, comme cela a été le cas pour le transfert de Federico Chiesa. L’ailier italien est arrivé cet été en provenance de la Fiorentina, alors qu’un marché avait été conclu en 2019. Le changement de propriétaire du club avait alors fait capoter le transfert l’an dernier.