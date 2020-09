Les dirigeants lyonnais affirment vouloir lutter avec le PSG pour le titre en Ligue 1. Pourtant, dès que l’été arrive, les meilleurs joueurs de l’équipe partent dans des grands clubs en Europe. Une situation que ne comprend pas le consultant de TF1, Bixente Lizarazu.

“Sortir le chéquier, cela veut aussi pouvoir dire ne pas vendre. On a vu une équipe de Lyon en Ligue des champions battre Manchester City et la Juve. Pour moi, à ce niveau-là, être la deuxième meilleure équipe française après le Paris Saint-Germain, c’est quand même intéressant et il faut pouvoir construire sur cet effectif-là”, a indiqué Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot. Pourtant, l’Olympique Lyonnais devrait quand même vendre ses meilleurs joueurs lors de ce mercato estival. Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont annoncé sur le départ.