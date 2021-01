Jean-François Gomez, journaliste pour le quotidien régional Le Progrès, a lancé le débat sur la prolongation de Rudi Garcia à la tête de l’Olympique Lyonnais. Pour rappel, le technicien est en fin de contrat au mois de juin prochain.

« Garcia a du mérite ? Il a pris le plus pour tout le monde. Il a été critiqué dans ses choix. Début 2020, il y a eu ce couac avec la fin du championnat et la septième place… Sur ça, il y a eu une déception. Mais depuis la reprise, entre la Ligue des Champions et la L1, Garcia a du mérite. Il a redonné le moral à tout le monde. Ce qui se passe depuis six mois, c’est intéressant. En C1, son OL a joué d’une manière différente, avec un plan de jeu défensif, et le 3-5-2 a marché. Maintenant, il a changé de système, il est revenu au 4-3-3. Son équipe est performante », a indiqué le journaliste du Progrès.

Avant d’ajouter : « Il a trouvé les bons joueurs aux bons postes. L’avenir de Garcia ? Il y a quelques temps, personne ne voulait en entendre parler… Mais c’est un bon entraîneur, il l’avait montré à Lille, à la Roma ou à l’OM. Il est arrivé avec ce déficit d’image. Mais aujourd’hui, il est à l’OL. Il a réussi à résister aux orages. Il a construit quelque chose de solide. Alors pourquoi pas le prolonger, oui. Il y a trois mois, c’était hors de question pour tout le monde. Et là, on se dit que Garcia est un bon entraîneur et que Lyon ne retrouvera peut-être pas forcément mieux tout de suite sur le marché… C’est le club qui va voir. La décision sera prise en avril-mai avant la fin du championnat. »